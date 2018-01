Is eindelijk beslist wie onze F-16 straaljagers opvolgt?

De Amerikaanse groep Lockheed Martin, constructeur van het F-35-gevechtsvliegtuig, zal samen met een van zijn leveranciers de komende weken twee akkoorden sluiten met de Belgische industrie. Op die manier wil de groep antwoorden op de vraag van de regering naar een economische return, als België voor de F-35 Lightning II zou kiezen om de verouderende Belgische F-16’s te vervangen.

Het antwoord van Lockheed Martin (LM) “herhaalt het engagement van LM om in België technologische partnerschappen op de lange termijn te ontwikkelen en consolideren, voor de productie, herstelling en de upgrade van de F-35 en van andere platformen”, aldus de groep in een persbericht. De erkenning van dat partnerschap vertaalt zich in de ondertekening van “Memoranda of Understanding” (MoU) tussen Lockheed Martin en sleutelspelers in de Belgische luchtvaartindustrie.

Veiligheidsbelangen van België

Een eerste memorandum zal getekend worden op 25 januari met de onderneming ASCO Industries in Zaventem. De voorstellen van Lockheed Martin houden “bijkomende” en “consequente” activiteiten in voor ASCO. Die moeten “de groei stimuleren en zijn expertise versterken als leverancier van hoogwaardig vervaardigde onderdelen”, aldus de Amerikaanse constructeur. Die wil zo antwoorden op de wezenlijke veiligheidsbelangen van België, vervat in de aanbesteding die het ministerie van Defensie in maart uitstuurde.

“Toekomstige technologieën”

Een tweede MoU volgt op 29 januari, tussen de onderneming Belgian Engine Center (BEC) in Herstal en Pratt & Whitney, de fabrikant van de motor van de F-35. De twee ondernemingen “herbevestigen hun groeiend partnerschap door de ondertekening van een Memorandum of Understanding, dat de toegang van BEC tot nieuwe markten en toekomstige technologieën mogelijk maakt”, aldus nog het persbericht van Lockheed Martin.

Voor de vervanging van de F-16’s is een procedure uitgeschreven, een “Request for Government Proposal (RFGP)”. Behalve Lockheed Martin stapte ook een Europees consortium rond Airbus en BAE met de Eurofighter Typhoon-straaljager in die ‘aanbestedingsprocedure’. Na de deadline maakte de Franse regering ook een voorstel over voor de Rafale, gebouwd door een consortium rond Dassault.