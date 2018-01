Wat moet je doen bij stormschade?

Als je eigendom door het stormweer schade opgelopen heeft, kan je best zo snel mogelijk contact opnemen met je verzekeraar. De brandverzekering dekt de schade door storm altijd. Dat zegt Wauthier Robyns van de koepel van verzekeringsmaatschappijen Assuralia naar aanleiding van het zware stormweer van donderdag.

Preventief te werk gaan, is zeker aan te raden, zegt Robyns. “Onderhoud regelmatig dakgoten, wateraflopen en afvoersloten. Vergewis je ervan dat jouw dak in goede staat is. Knip dode takken af. Raadpleeg altijd het weerbericht voor je naar aan afgelegen plek trekt: bos, zee, platteland... Voorzie in noodverlichting.”

Foto’s maken

De woordvoerder van Assuralia geeft ook de tip om zo snel mogelijk zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen van de aangerichte schade. “Maak met het oog op een aangifte bij de verzekering en om de vergoedingsprocedure te versnellen foto’s van de schade. Hou de beschadigde goederen bij mocht een expertise nodig zijn. Men kan ook best zo snel mogelijk een dekzeil aanbrengen als het dak erg gehavend is. Ook die kosten worden vergoed”, zegt Robyns. “En als men niet meer in zijn woning kan verblijven, zal de verzekeraar ook assistentie bieden bij het vinden van noodopvang.”

Op de website www.abcverzekering.be, een initiatief van Assuralia, vinden burgers een checklist terug met alle stappen die je kan ondernemen bij mogelijke stormschade.