VIDEO. Vrouw met kinderwagen ontsnapt ternauwernood aan omvallende boom

Ook in Nederland zorgt het stormweer vandaag voor heel wat schade. Zo is in Horst, in het noorden van de provincie Limburg, een vrouw met kinderwagen door het oog van de naald gekropen nadat een boom omwaaide door de zware storm.

Even na 10 uur liep ze nietsvermoedend met een kinderwagen over het Wilhelminaplein. Het had niet veel gescheeld of haar ommetje met de baby was op een ware nachtmerrie uitgedraaid.

Op de camerabeelden van Kwalitaria ‘t Hukske is haarscherp te zien hoe een boom de strijd met de storm verliest. De boom valt om en belandt nét niet op de passerende vrouw met kinderwagen. In zijn val neemt de boom ook nog een dakdeel van een café mee. De platen komen los, maar ook die missen de vrouw op een haar.

