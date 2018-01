Noodcentrales worden overstelpt: “Bel alleen 112 als er iemand in (levens)gevaar is”

Sinds middernacht is het nummer 1722 geactiveerd naar aanleiding van de storm die momenteel over ons land raast. Doordat de storm op veel plaatsen lelijk huishoudt, is dat nummer soms bezet. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken roept op om ook dan niet naar het noodnummer 112 te bellen voor niet-dringende brandweerinterventies, tenzij er iemand in potentieel (levens)gevaar is.

Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Door de storm krijgen de noodcentrales een heel groot aantal oproepen te verwerken en zijn er mogelijk lange wachttijden als je belt naar 1722. “Tussen 7 uur en 11 uur deze ochtend hebben de noodcentrales in België al meer dan 5.000 oproepen naar 1722 gekregen en dit is nog buiten de oproepen naar 112 gerekend”, zegt Erwin Hertens, directeur van 11. “Het is dus belangrijk dat mensen beseffen dat de wachttijd op het nummer 1722 minutenlang kan oplopen door dit uitzonderlijk grote aantal oproepen. Dit is echter geen reden om naar 112 te bellen, want zo kan je het leven in gevaar brengen van mensen die echt dringend hulp nodig hebben. Onze operatoren doen er alles aan om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen.”

Mensen die niet meteen binnen geraken op het nummer 1722 door het grote aantal oproepen, kunnen best aan de lijn blijven. “Geraak je toch niet binnen, bel je beter later nog eens terug. Je kan ook nakijken of je lokale brandweer een e-loket heeft of zelf nog en extra nummer heeft geopend. Zo heeft Brandweer Zone Antwerpen bijvoorbeeld het nummer 03/338.13.38 geopend.”

Wie dringend hulp nodig heeft van de brandweer of een ambulance omdat iemand in (levens)gevaar is, kan naar 112 bellen. “Wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan”, klinkt het bij FOD Binnenlandse Zaken.