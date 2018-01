Levensloop Maaseik uit de startblokken

Maaseik - Levensloop Maaseik vindt opnieuw plaats in 2018 en wel op een bijzondere datum. De Borg in Neeroeteren zal als decor fungeren tijdens het Pinksterweekend op 19 en 20 mei. Tijd voor het organiserend comité om in gang te schieten.

Het comité is ook dit jaar een samenwerking van vrijwilligers uit de gemeenten Maaseik, Bree, Kinrooi en Dilsen-Stokkem. De leden hopen op een even succesvolle uitgave als de voorbije twee jaar. Levensloop is uitgegroeid tot een begrip in de strijd tegen kanker en kan in Maaseik op veel bijval rekenen. Zowel wat vrijwilligers betreft als vechters. Het is immers vooral voor de vechters dat een groot aantal mensen uit de regio zich inzet voor de actie. Vechters zijn mensen die - helaas - rechtstreeks geconfronteerd worden met kanker en hen wil het comité een onvergetelijke dag bezorgen. Dat er daarnaast een belangrijke som geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker, is mooi meegenomen.

Nieuw dit jaar is dat een gedeelte van het ingezamelde geld zal aangewend worden voor lokale projecten. Daarbij denkt het comité bijvoorbeeld aan preventie of onderzoek door het nieuwe ziekenhuis in Maaseik. Voor het zover is, start de zoektocht naar vechters, vrijwilligers en mensen die tijdens het evenement willen meelopen of wandelen. Zij kunnen allen voor meer informatie terecht op de Kick-off van 8 februari in de Steengoed Arena of door te bellen naar 0488 99 42 76.