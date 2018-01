Tien trends voor trouwers in 2018

Staat 2018 helemaal in het teken van jullie grote dag en moeten er nog heel wat voorbereidingen gebeuren? Perfect. Iris Decreus van het online huwelijksplatform en kwaliteitslabel House of Weddings blikt vooruit op de trends van het komende jaar.

Op en top vrouwelijk

De trouwjurken zijn dit jaar op en top vrouwelijk en mixen romantiek met elegantie en een vleugje sensualiteit. Denk aan creaties met parels en 3D-bloemen of capes die je ruglijn volgen. Kanten ontwerpen kunnen ook zeker, maar maak het extra hip met subtiele transparante accenten.

Trendkleur: violet

Kleureninstituut Pantone voorspelde het al eind 2017: dit jaar wordt ultra violet (en ook gewoon paars) erg populair. Daarom hoef je nog geen paarse jurk aan te trekken, maar wat dacht je van lavendel op tafel of paarse accenten in je bruidsboeket. De kleur past overigens perfect samen met onder meer metallics en kristal.

Bloemenweelde

Wie trouwen zegt, denkt aan bloemen. Ga er zo ver in zoals je wil: trop is nooit te veel. Van een speels boeket, een botanische tent in de tuin of een fotogenieke bloemenwand: hoe fleuriger, hoe beter. Om het allemaal extra Pinterest perfect te maken, kan je de bloemenweelde combineren met houten accenten zoals stoelen en tafels en andere natuurlijke details.

Hanging garden

Anno 2018 mag het zelfs nog een tikkeltje verder gaan met bloemen: maak een hangende tuin. Hoe? Hang verse planten aan verticale constructies, bijvoorbeeld boven de dansvloer. Budgettip: let betonroosters op stevige houten palen (in de grond verankerd of met een voet) en hang er tientallen verschillende hangplanten aan.

Maak het persoonlijk

Trouwen wordt steeds vaker een intieme aangelegenheid. Een rent-a-priest onder een gehuurd prieeltje in de tuin en enkel jullie naaste familie te gast? Dat kan. Het is een pak goedkoper en - indien gewenst - heb je meer geld om er na de ceremonie met iedereen op uit te trekken.

Transparantie troef

Transparante stylingeffecten zijn het helemaal in het decor. Een concreet voorbeeld: trouw in een open feestzaal of een tent met veel ramen. Extra mooi: een serre met strakke lijnen en veel lichtinval.

Geometrische accenten

Scandinavische interieurs zijn goed ingeburgerd en de trend zet zich door in de trouwwereld. Combineer strakke lijnen en een minimalistische vormgeving met natuurlijke elementen. Deze blend geeft je feest een moderne uitstraling zonder ongezellig aan te voelen.

Unieke eetervaring

Niet onbelangrijk op een trouwfeest: het eten. Daar verschuift het een en ander in vergelijking met vorige jaren. Vergeet klassiek tafelen, maar bied je gasten eettrends van over de hele wereld aan. Of introduceer ze in de gezonde keuken vol biologisch voedsel. Extra punten bij je genodigden voor een buffet vol fotogenieke desserts.

Interactief trouwen

Je huwelijk is dan wel jullie grote dag, maar het wordt extra leuk voor je gasten als ze ook iets anders te doen hebben dan aan tafel te zitten. Fotoboots zijn vandaag hip in de zaal - inclusief accessoires - om hun dag ook extra onvergetelijk te maken. Geen plaats? Een Polaroid-toestel garandeert ook veel plezier of bedenk een eigen hashtag. Tip: zend fotostrookjes na de trouw om gasten te bedanken.

Op locatie

Omdat je in België nogal vaak kans hebt op regen, trekken steeds meer koppels naar het buitenland. Toscane en de Provence zijn klassiekers, maar de interesse in andere bestemmingen zoals Ibiza, Kroatië, Mallorca en zelfs Thailand neemt toe.

Meer info over House of Weddings vind je op de officiële site van het platform.