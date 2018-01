Pornoactrice vertelt over avontuurtje met president Trump

Pornoactrice Stephanie Clifford ontkende eerder deze week ooit een wilde nacht te hebben beleefd met president Donald Trump, nadat de Wall Street Journal berichtte dat Clifford 130.000 dollar kreeg om over de affaire te zwijgen. In een oud interview doet de 18+-filmster echter een heel ander verhaal uit de doeken. “Het was één standje. Wat kun je anders verwachten van iemand van zijn leeftijd?’’

De Wall Street Journal schreef vorige week dat een advocaat van Trump in 2016 maar liefst 130.000 dollar overmaakte naar Clifford -in pikantere kringen beter bekend als Stormy Daniels- als zwijggeld voor een affaire uit 2006. Clifford ontkende het verhaal in een brief van Trumps advocaat en ook vanuit het Witte Huis werd het verhaal naar het land der fabelen verwezen.

Het Amerikaanse boulevardblad In Touch Weekly heeft nu een niet eerder gepubliceerd interview met Stormy bovengehaald, waarin de pornoactrice vertelt hoe ze in 2006 wel degelijk een (ongemakkelijke) seksuele escapade had met de huidige Amerikaanse president.

In 2011 vertelde Clifford het tijdschrift dat ze de destijds 60-jarige Trump ontmoette op een golftoernooi in de Amerikaanse staat Nevada in juli 2006. “Hij vroeg me of ik die avond wilde gaan eten met hem. ‘Natuurlijk’, zei ik”, aldus de voormalig pornoster. Toen ze bij Trumps hotelkamer arriveerde, zat hij echter in zijn pyjamabroek tv te kijken. Uiteindelijk werd het diner een maaltijd in de kamer. Nadat Clifford op een gegeven moment terugkwam van het toilet werden de bedoelingen van de zestiger duidelijk. “Hij zat op bed en zei ‘Kom hier’. Ik dacht: ‘Ok, daar gaan we.’”

Stephanie Clifford. Foto: ISOPIX

“Wat kun je verwachten van iemand van zijn leeftijd?”

Volgens Clifford, die u zou kunnen kennen van onder meer Good Will Humping, hadden ze vervolgens seks. Maar erg spannend was het niet, benadrukte ze. “De seks was niks bijzonders. Het was één standje. Wat kun je anders verwachten van iemand van zijn leeftijd?’’

“Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik het deed”, liet Clifford optekenen. “Wat ik wel nog weet is dat ik tijdens de seks dacht: ‘Probeer me achteraf alsjeblieft niet te betalen’. Daarna dacht ik: ‘Maar als hij het zou doen, zou het waarschijnlijk om een hoop geld gaan.’”

Trump was destijds al getrouwd met zijn vrouw Melania, die vier maanden eerder bevallen was van hun zoon Barron.

Ivanka

Het tweetal zou daarna nog geregeld hebben afgesproken met elkaar. “Of je nou een fan van hem bent of niet -ik was nooit echt een fan-, je moet toegeven dat hij een fascinerend persoon is”, vertelde Clifford nog. Trump, die destijds furore maakte in zijn eigen tv-show The Apprentice, en de pornoactrice zagen elkaar nog onder meer in de Trump Tower en bij een Missverkiezing. Na een ontmoeting in 2007 kapte Clifford het contact af. Volgens de vrouw stopte Trump pas in 2010 met haar te bellen.

In een van die telefoontjes vergeleek Trump zijn maîtresse met zijn dochter Ivanka. “Hij zei me dat ik iemand was waar je rekening mee moest houden, mooi en slim net als zijn dochter”, aldus Clifford.

Een vriendin van Clifford bevestigde het verhaal aan In Touch Weekly en beiden slaagden voor een leugendetectortest over de affaire. Toch publiceerde het tijdschrift het interview nooit. Volgens de New York Post omdat Trump dreigde met een rechtszaak.