“We hadden de hoop stilletjes opgegeven”

Zonhoven -

Tien jaar lang droomden Dominique Nickmans (42) en haar man Jurgen van een kindje, maar moeder natuur was ongemeen hard voor het Zonhovense gezin. “Na vijf mislukte ivf-behandelingen, drie keer kunstmatige inseminatie en vier miskramen hadden we de hoop stilletjes opgegeven. Totdat het begin 2017 plots toch raak was”, vertelt een overgelukkige Dominique, die in november van dochtertje Lien beviel. Op 8 februari staat het ‘wondertje’ van dit Zonhovense gezin te stralen in onze babyspecial.