Is uw job wel de juiste voor u?

Eén op vijf van de werknemers oefent een job uit die niet bij hem past. Dat becijferde Right Management, een onderdeel van de ManPowerGroup dat zich specialiseert in loopbaanbeheer. En er is meer: slechts één op drie voelt zich betrokken en gemotiveerd in de functie die hij uitoefent. Is uw job de juiste voor u?

Kijk op de werkvloer eens rondom je naar de collega’s. Heb je er vijf in het vizier? Waarschijnlijk is er onder hen één die niet op de juiste plaats zit om zijn of haar talenten ten volle te benutten ...