Barack Obama stuurt Michelle romantische verjaardagsboodschap: “Ik hou elke dag meer van jou”

Barack Obama verraste zijn vrouw Michelle op woensdag met een ruiker bloemen die op haar kantoor werd afgeleverd. De voormalige first lady Michelle Obama vierde haar 54ste verjaardag. Haar speciale dag ging niet voorbij zonder een prachtige boodschap van haar man ex-president Barack Obama. Hij liet een bericht achter op Instagram dat heel wat mensen opnieuw in ware liefde doet geloven.

Michelle Obama werd op woensdag ter ere van haar verjaardag door haar echtgenoot Barack in de bloemetjes gezet met een romantische boodschap én een ruiker bloemen die als wijze van verrassing op haar kantoor werd afgeleverd.

Op zijn Instagrampagina postte de voormalige president een foto van zichzelf en zijn vrouw met het volgende hartverwarmende onderschrift: “Je bent niet enkel mijn vrouw en de moeder van mijn kinderen, je bent ook mijn beste vriend. Ik hou van je sterkte, je elegantie en je vastberadenheid. En ik hou elke dag meer van jou. Gelukkige verjaardag.”

Heel wat mensen op sociale media waren gecharmeerd door de openlijke blijk van liefde tussen de twee. Het koppel stond ook tijdens Obama’s regeerperiode al bekend om hun romantische aanrakingen en liefdevolle plagerijen. Het bericht kreeg in een mum van tijd 2,7 miljoen likes en 78.300 mensen reageerden al in twaalf uur tijd.

“Jij bent mijn grootste fan”

Michelle deelde vervolgens ook een foto van het boeket dat ze van haar man kreeg met daarbij een al even romantisch bedankwoord: “Bedankt, Barack Obama, voor de mooie bloemen die me deze ochtend op kantoor opwachtten. je bent mijn beste vriend, grootste fan, en bloemen en briefjes ontvangen van jou zal me nooit gaan vervelen.”

Ook de vele fans van het koppel werden bedankt: “Aan iedereen die verjaardagswensen verstuurde, je hebt geen idee hoe leuk we het vinden om van jullie te horen. Verjaardagen mogen dan soms bitterzoet (54!) zijn, jullie boodschap van hoop, vrijgevigheid en warmte herinneren ons er altijd aan hoe gelukkig en gezegend we zijn.”