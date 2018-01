ADVIES. Ik draag vaak een hoofddeksel, is dat slecht voor mijn haar?

In deze gure weersomstandigheden kies je misschien vaak voor een muts, pet of hoed op je hoofd. Maar wat doet een hoofddeksel eigenlijk met de conditie van je haar? BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology legt het uit.

Houd er bij de keuze van een hoofddeksel altijd rekening mee dat je kiest voor een hoed, muts of pet uit natuurlijke materialen. Denk aan een wollen ontwerp of een exemplaar dat aan de binnenkant afgewerkt is met zijde. Deze stoffen zijn zachter voor je haar dan synthetische varianten. Je lokken zullen minder uitdrogen en je krijgt minder wrijving, waardoor de kans op statische elektriciteit verkleint.

Geef tijdens het passen van hoofddeksels steeds de voorkeur aan een exemplaar waarin je hoofdhuid kan ademen. Dan krijgt je haar geen verstikkend gevoel. Als het model lucht doorlaat, kan je het hoofd lekker warm houden zonder dat het té wordt. In dat laatste geval gaat de hoofdhuid zweten. Achteraf heb je allesbehalve een frisse coupe. Integendeel, de hitte brengt je kapsel volledig uit model en een wasbeurt of behandeling met droogshampoo is nodig.

Verder kan je met een hoofddeksel niet veel verkeerd doen. Vroeger werd wel eens gezegd dat je kale plekken kon krijgen door voortdurend een muts of pet te dragen, maar dat is een mythe. Een hoofddeksel heeft absoluut geen nefaste impact op je haarwortels. Als een ontwerp slecht is afgewerkt, kunnen er haartjes verstrikt raken in nietjes of scherpe randjes van de voering, maar dat is zeldzaam. Daarnaast is een hoofdaccessoire gewoon handig om een bad hair day – lees: vettig haar, uitgroei, schilfertjes – te verbergen.