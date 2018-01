De twaalfde rit bij de motors en de quads in de Dakar gaat donderdag niet door wegens slechte weersomstandigheden. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt.

De rit zou de deelnemers in Argentinië van Chilecito naar San Juan gebracht moeten hebben. Eerder had de organisatie al beslist om de etappe van 375 kilometer in te korten. De tocht van de auto’s en vrachtwagens vindt wel plaats.