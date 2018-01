Iedereen aan de slag in 2018?

Werkzoekende: we hebben goed nieuws voor u. De Limburgse bedrijven zijn massaal van plan om in 2018 bijkomende aanwervingen te doen. De bereidheid om nieuwe medewerkers in dienst te nemen was zelfs nooit groter in de voorbije 12 jaar. Mogen we de voorspellingen geloven, zullen het vooral de grote jongens en de bedrijven in de dienstensector zijn die bij Jobat hun nieuwe aanbiedingen zullen bekendmaken.

De cijfers komen voort uit een grote bevraging die werkgeversorganisaties VKW Limburg en Unizo Limburg zopas bij hun leden organiseerden.

Kijken we naar de grootte-orde van de werkgevers, zien we dat de grote jongens ambitieuzer zijn om in 2018 aanwervingen te doen. Bedrijven met nu al meer dan 250 werknemers zijn bijna zeker dat er nieuwe collega's nodig zullen zijn. Dat geldt ook voor de tussencategorie van ondernemingen met 20 tot 50 personeelsleden.

is heel positief over de tewerkstelling. Deze bedrijven zijn er zeker van dat ze handen tekort zullen komen en gaan nu al op zoek naar extra volk. Ook dat is een andere klok dan er in 2017 werd geluid. De dienstensector, tot slot, is werkelijk euforisch. Als we hun voorspellingen mogen geloven, zullen alle bedienden in Limburg dit jaar overspoeld worden met werkaanbiedingen.

Iedereen aan de slag

Toch moet er bij die euforische cijfers een belangrijke bedenking worden gemaakt. De werkgevers vrezen dat het invullen van vacatures één van de absolute uitdagingen wordt in de komende maanden. In 2016 lag hier 6% van de bedrijven wakker van. Dat liep vorig jaar op tot 13% en stijgt nu verder door naar 29%. Het sentiment wordt overigens gestaafd door recente cijfers van de VDAB, die momenteel een recordaantal jobaanbiedingen ontvangt, maar anderzijds moet vaststellen dat een derde ervan niet ingevuld geraakt.

