AUSTRALIAN OPEN. Djokovic klopt Tsonga in “brutale” omstandigheden, exit voor Spaanse toppers bij vrouwen

Het is bloedheet in Australië en daar zien de tennissers op de Australian Open van af. Novak Djokovic en Gaël Monfils hadden het met temperaturen tot 40 graden dan ook niet onder de markt in de Rod Laver Arena. De Serviër trok na vier sets aan het langste eind en plaatste zich zo voor de derde ronde.

Djokovic won al zes keer in Australië maar verloor de eerste set van het Franse woelwater: 6-4. In de tweede set kreeg Monfils echter last van de hitte. Hij voelde zich duizelig en verdween even naar de kleedkamers met een dokter. Daarna was het vet van de soep bij de Fransman en Djokovic stoomde, letterlijk dan met grondtemperaturen tot 69 graden, naar winst: 6-3, 6-1, 6-3.

'The force is with him!'



Unreal reactions from Novak Djokovic #AusOpen pic.twitter.com/70F5uikOkk — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 18 januari 2018

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: Photo News

“Het was duidelijk dat we vandaag enorm hebben afgezien”, zei Djokovic na afloop. “Dit waren echt zware omstandigheden, brutaal zelfs, zeker het eerste anderhalf uur. Mijn elleboog? Die is nog steeds niet 100 procent, maar wordt beter.”

An exhausting battle in the sun where he came out on top!



Djokovic has nothing but love for the #AusOpen pic.twitter.com/NJ1rw4ZNpg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 18 januari 2018

Foto: EPA-EFE

Exit Muguruza

Voor Garbiñe Muguruza (WTA 3) is de tweede ronde het eindstation geworden van de Australian Open. De 24-jarige Spaanse verloor donderdag in twee sets (7-6 (7/1)) en 6-4) van Su-Wei Hsieh (WTA 82) uit Taiwan. De partij duurde net geen twee uur.

Hsieh kijkt in de derde ronde Agnieszka Radwanska (WTA 28) in de ogen. De 28-jarige Poolse rekende in de tweede ronde af met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 42). Na twee uur en zeventien minuten gaf het scorebord 2-6, 7-5 en 6-3 aan.

Halep wint

Simona Halep (WTA 1) heeft zich donderdag zonder problemen geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Roemeense klopte in de tweede ronde de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 81) in tweemaal 6-2. De partij duurde een uur en vijf minuten.

De 26-jarige Halep, die in de eerste ronde de Australische Destanee Aiava aan de kant zette, is in Melbourne op jacht naar haar eerste grandslamtitel. Op de Australian Open kwam ze nooit verder dan de kwartfinales. Alleen op Roland Garros bereikte ze twee keer de eindstrijd.

In de derde ronde in Melbourne neemt Halep het op tegen Lauren Davis (WTA 50). De Amerikaanse rekende in drie sets (4-6, 6-0 en 6-0) af met de Duitse Andrea Petkovic (WTA 99).