Dochtertje (5) moet huur betalen aan mama: “Ik bereid ze voor op het echte leven”

Een Amerikaanse moeder heeft haar dochter een opmerkelijke regel gegeven: zolang Brooke bij haar woont, moet ze 5 dollar huur betalen. Een klein detail: het meisje is nog maar vijf jaar oud. Toch vindt mama Essence Evans het een geweldig idee: “Zo bereid ik haar voor op het echte leven”, schrijft ze op haar Facebookpagina.

Vijf dollar, ongeveer vier euro per week. Zo veel geeft de kleine Brooke terug aan haar mama. “Ik heb haar uitgelegd dat je in het echte leven rekeningen moet betalen. Zij moet dat nu ook. 1 dollar huur, 1 dollar water, 1 dollar elektriciteit, 1 dollar kabeltelevisie en 1 dollar eten”, legt haar moeder uit. “De rekening” betaalt ze van haar zakgeld van zeven dollar, ze hoeft er niet voor te werken. “Dus ze heeft nog twee dollar over om te sparen: voor later of voor iets wat ze graag wil kopen.”

Een opmerkelijke regel voor een vijfjarige, maar Essence doet het alleen maar voor opvoedkundige redenen. Het geld gebruikt ze immers niet. “De vijf dollar stort ik op haar spaarrekening. Wanneer ze 18 is, krijgt ze het geld. Die strategie bereidt haar niet alleen voor op de echte wereld, maar ze krijgt ook nog eens een flinke som wanneer ze haar echte rekeningen zelf zal moeten betalen.”

De Facebookpost van Evans is in twee dagen tijd al meer dan 311.000 keer gedeeld. Heel wat mensen moedigen haar aan, omdat ze haar dochter al van kinds af aan een mooie les leert. Toch vinden anderen het te vroeg om een vijfjarige zich daar al zorgen over te laten maken. “Mag een kind nog kind zijn, alsjeblief!” klinkt het.