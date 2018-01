Liberalen rakelen het opnemen van laïcisme in de grondwet opnieuw op: maar wat is?

Brussel -

Open Vld-fractieleider in de Kamer Patrick Dewael heeft Kamervoorzitter Siegfried Bracke in een brief gevraagd om de werkzaamheden rond een preambule bij de grondwet - met daarin de “basiswaarden van de samenleving en de eigenheid van de staat” - opnieuw aan te vatten. Dat schrijft Le Soir donderdag. Dewael wordt gesteund door de Franstalige collega’s van MR, die ook de oefening om laïcisme in de Grondwet te verankeren nieuw leven willen inblazen.