Parket wil 17 vakbondslui voor rechter na bezetting snelweg

Brussel - Het parket van Luik heeft de raadkamer gevraagd om 18 mensen, onder wie 17 leden van de socialistische vakbond, naar de correctionele rechtbank te verwijzen wegens “kwaadwillige belemmering van het wegverkeer”. Dat staat donderdag in de Sudpresse-kranten. Aanleiding is de blokkade van de snelweg E40 nabij Luik op 19 oktober 2015, tijdens een grote vakbondsactie. De actie werd gelinkt aan de dood van twee mensen.

Zo was er sprake van een chirurg die door de blokkade niet op tijd was voor een operatie, waarna de patiënt stierf.

Het parket nam de beelden van de zenders RTBF en RTL in beslag. Op basis van die beelden is het van mening dat er voldoende aanwijzingen zijn om 18 mensen te vervolgen voor “kwaadwillige belemmering van het wegverkeer”. Onder hen Thierry Bodson, de secretaris-generaal van de Waalse FGTB, en Antonio Fanara, regionaal secretaris van de Waalse metaalarbeiderscentrale (FGTB-Métal).

Het parket heeft de aanklachten van brandstichting en vandalisme laten vallen. Op de beelden is niet te zien dat de betrokkenen banden of signalisatieborden in brand zouden hebben gestoken. De schade aan de snelweg werd geraamd op 100.000 euro.

De advocaat van de vakbondsmensen vraagt een buitenvervolgingstelling.

De raadkamer beslist op 14 februari.

(belga)