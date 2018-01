Drie keer minder buitenlandse kinderen geadopteerd dan in 2009

Brussel - Het aantal adopties van buitenlandse kinderen is de voorbije jaren fors gedaald in België. Vorig jaar waren er 159 dergelijke interlandelijke adopties, drie keer minder dan in 2009 (toen 479). Dat schrijft La Dernière Heure donderdag, op basis van cijfers die minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Er waren vorig jaar ook meer interlandelijke adopties in Franstalig België (87) dan aan Nederlandstalige zijde (72). De voornaamste landen van waaruit we kinderen adopteren, zijn Ethiopië, Zuid-Afrika, Thailand, Guinee, India, Frankrijk en Colombia. Deze zeven landen waren goed voor de helft van de dossiers in 2017. Uit China werden 4 kinderen geadopteerd. In 2007 waren dat er nog 136.

Op tien jaar tijd werden 3.334 buitenlandse kinderen geadopteerd in België, van wie 16 door koppels van hetzelfde geslacht.

(belga)