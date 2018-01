Nico Rosberg hoopt vriendschap met Lewis Hamilton te herstellen

Tijdens een vragenrondje met fans op twitter heeft voormalig F1-piloot Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, te kennen gegeven dat hij graag de vriendschapsband met Lewis Hamilton opnieuw wil verbeteren.

"Kijk, we waren vroeger zeer goede vrienden en ik heb nog steeds enorm veel respect voor hem en dat zal ik altijd hebben," aldus Rosberg. "Op privé-vlak is hij echt een goede gast. Voor de camera's en in die grote F1-wereld wordt je altijd anders gepercipieerd dan wanneer je jezelf in een privé-omgeving bevindt. Privé is hij echt een goede gast met goede waarden."

"Ik hoop dan ook dat we op een bepaalde dag opnieuw beter met elkaar overweg zullen kunnen gaan."

De intense rivaliteit terwijl ze teamgenoten waren bij Mercedes lag uiteraard aan de basis van het verzuren van de vriendschapsrelatie tussen Hamilton en Rosberg. Tegelijkertijd maakte het Rosberg zijn wereldtitel in 2016 naar eigen zeggen erg speciaal.

"Zo'n strijd, het wordt niet beter dan dat. Wanneer je racet tegen een van de beste rijders ooit en dat in dezelfde wagen ... geweldig," blikt Rosberg terug. "

"Om hem dan vervolgens te verslaan, beter dan dat is onmogelijk en dat is waarom het mij zoveel voldoening gaf tijdens mijn carrière. Ik kon niet op een betere manier eindigen en ook de tegenstander heeft daarin een serieuze bijdrage."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: