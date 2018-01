Gezochte man wil ontsnappen door van balkon te springen, maar gokt verkeerd

Een Amerikaanse man stond op het punt gearresteerd te worden op verdenking van moord, maar wilde koste wat het kost uit de handen van de politie blijven. Hij bevond zich op de eerste verdieping van een flatgebouw toen de agenten aanklopten, maar waagde het er toch op om door het raam te proberen ontsnappen. De verdachte landde uiteindelijk vlak voor de voeten van de wachtende politiemannen, die hem prompt in de boeien sloegen.

Rashad Walker (28) had weinig zin om naar de gevangenis gebracht te worden en sprong van het balkon van de eerste verdieping van een flatgebouw in Maitland, een stad in de Amerikaanse staat Florida. De man had zich echter enorm misrekend en had er niet aan gedacht dat de politieagenten hem stonden op te wachten voor de deur van het gebouw. “Door de ernst van zijn misdaden stonden er verschillende politie-eenheden klaar om de man te arresteren”, aldus een woordvoerder van het Pasco Sheriff’s Office.

Een bodycam van een van de arresterende agenten filmde hoe de man plots van de eerste verdieping dook om recht in de klauwen van de politie te belandden. Het was daarna slechts een kwestie van seconden voor de man in de boeien werd geslagen en door de agenten werd afgevoerd. “Op de grond”, roept een van de agenten, die toch wel een beetje verrast was dat Walker plots vlak voor zijn neus opdook, terwijl een andere agent de verdachte lachend ‘Spiderman’ noemt.

De vallende verdachte noch de agenten raakten gewond tijdens de arrestatie en Walker kon achteraf zonder veel problemen naar de lokale gevangenis worden gebracht. Hij zal zich binnenkort voor een rechter moeten verantwoorden voor onder andere moord en geweldpleging met verzwarende omstandigheden.