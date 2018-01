Bestuurder overleeft klap tegen lijnbus niet

Dendermonde -

Op de N41 in Dendermonde viel woensdag rond 19.30 uur een dode bij een ongeval. Een lege bus van De Lijn die in de richting van Lebbeke reed, botste met een auto. Die reed in de richting van Dendermonde. De chauffeur van die wagen overleefde de klap niet. De bus kwam in de berm tegen een boom tot stilstand. De 60-jarige bestuurder van de bus werd naar het ziekenhuis gebracht. De hele N41 was bezaaid met brokstukken. Er was ook nog een derde wagen bij betrokken maar de schade daaraan viel mee. De bestuurder raakte niet gewond.