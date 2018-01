Drie keer meer besmettingen met dodelijk levervirus via varkensvlees

Ons land kent een verdrievoudiging van het aantal besmettingen met hepatitis E. Dat virus verspreidt zich vooral via rauw varkensvlees en kan in sommige gevallen dodelijk zijn. Viroloog Marc Van Ranst wil een meldingsplicht om de verspreiding te beperken.

12 procent van alle bloed­donoren in ons land is ooit al in contact gekomen met hepatitis E. Elke week belandt er wel iemand in het ziekenhuis door een besmetting met het virus dat de lever infecteert. Het Nationaal Referentiecentrum Virale Hepatitis (NRC) telde de afgelopen jaren tussen de 60 en 80 patiënten bij wie hepatitis E werd gediagnosticeerd. Een verdrievoudiging tegenover vroeger. En dan worden de meeste besmettingen niet eens opgemerkt of geregistreerd.

Marc Van Ranst: “We willen geen paniek zaaien. Foto: BELGA

Viroloog Marc Van Ranst ziet daarom genoeg redenen om voor het virus te waarschuwen. “We willen geen paniek zaaien. Dit is niet het meest gevaarlijke virus. Maar in sommige gevallen kan het wel tot een ernstige lever­infectie leiden of zelfs dodelijk zijn.”

Verhoogd risico

“Vooral zwangere vrouwen, mannen en vrouwen die een chemokuur volgen of kampen met een verzwakt immuunsysteem en leverpatiënten lopen het grootste gevaar. Gezonde mensen lopen weinig tot geen risico.” Zij merken het vaak niet eens op dat ze drager zijn. Patiënten die wel ziek worden, krijgen last van koorts, buikpijn en een gele verkleuring van huid en ­oogwit. “Het virus wordt echt gevaarlijk als dokters niet of niet correct diagnosticeren”, zegt epidemioloog Sofieke Klamer van het Weten­schappelijk Instituut Volks­gezondheid (WIV).

“Ons onderzoek is tegelijk een oproep naar de mensen in de risicogroepen toe: let heel hard op met wat je eet”, gaat Van Ranst verder.

Sporen

“Hepatitis E verspreidt zich in ons land hoofdzakelijk door rauw of te weinig verhit varkensvlees. We onderzoeken daarom momenteel of alle varkens het virus in zich dragen, door in heel Vlaanderen gehakt en leverworsten te analyseren.” In Nederland werden bij een soortgelijk onderzoek in 80 procent van de gevallen sporen van het virus teruggevonden.

Van Ranst pleit voor een meldingsplicht voor het virus om verdere verspreiding te beperken. Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn ze daar niet toe geneigd. “Het risico voor de volksgezondheid is niet hoog genoeg”, zegt hun woordvoerder Joris Moonens.