Thomas Vermaelen lijdt met Barcelona pijnlijke derbynederlaag, Messi mist strafschop

Thomas Vermaelen ging onderuit met Barcelona in de Spaanse Copa del Rey. In de heenmatch van de kwartfinales verloor het met 1-0 van Espanyol.

In de kwartfinales van de Copa Del Rey ging Barcelona, met Vermaelen in de basis, op bezoek bij stadsgenoot Espanyol. Barça stelde een zo goed als volledige A-ploeg op voor de heenmatch, maar had het niet onder de markt.

Lionel Messi kreeg vanop de stip de kans om het af te maken, maar hij miste middenin de tweede helft zijn penalty. In het slot kreeg Barcelona het deksel op de neus en maakte Oscar Melendo (88.) er 1-0 van. De terugwedstrijd is op 25 januari.