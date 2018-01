Oostende houdt kansen gaaf in Champions League basketbal na collectieve prestatie tegen Nanterre

Oostende heeft woensdag met 73-60 gewonnen van het Franse Nanterre 92 op de elfde speeldag van de Champions League basketbal. Met een indrukwekkende collectieve prestatie nam Oostende de maat van Nanterre, dat meteen co-leider af is in deze homogene poule. De defensief sterke Gjergja-boys houden zo hun kwalificatiekansen gaaf.

Onmiddellijk bewezen de Fransen hun driepuntkracht. Met vijf vroege bommen leidde Nanterre aan 12-17. De bezoekers controleerden het tweede kwart en trokken met 31-37-cijfers naar de kleedkamer.

In het derde kwart wees een schitterende Salumu (23 punten aan 84 %, 3 rebounds en 3 assists) met een tweepunter en een duo bommen onmiddellijk de juiste richting. Mihailovic, Kesteloot en Lasisi produceerden ook aardig. Dat resulteerde in een stevige 22-2-opener na 5’47” en dus een 53-39-tussenstand. Bij de volgende aanval van Nanterre landde Mihailovic slecht op zijn linkervoet. Schwartz nam zijn plaats in. Wilson milderde van 55-40 naar 58-48. Schwartz en Myers sloegen aan 65-48 en 71-50 de ultieme Franse hoop aan diggelen.

Een heel knappe prestatie van de Belgische recordkampioenen. Begin november ging Oostende nog nipt met 75-74 onderuit bij Nanterre.

In groep D telt Oostende nu vijf zeges tegenover zes nederlagen. Het deelt zo de vierde plaats met het Italiaanse Avellino. Volgende week dinsdag gaat de kustploeg op bezoek bij de Poolse club Zielona Gora. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs. De nummers vijf en zes krijgen een ticket voor de achtste finales van de FIBA Europe Cup.

OOSTENDE: (26 op 50 waarvan 11 op 21 driepunters, 10 op 13 vrijworpen, 18 fouten) SALUMU 9-14, KESTELOOT 0-5, JEKIRI 6-0, FIELER 3-0, MIHAILOVIC 5-5, Lasisi 0-7, Schwartz 0-7, Mwema 4-0, Myers 0-4, Kuridza 4-0.

NANTERRE:(22 op 60 waarvan 9 op 28 driepunters, 7 op 14 vrijworpen, 16 fouten) PETTEWAY 14-5, AMINU 2-2, SHULER 4-0, SCHAFFARTZIK 9-0, INVERNIZZI 6-3, Tchouaffe 0-0, Hesson 2-2, Wilson 0-5, Ducteil 0-0.

KWARTS: 18-19, 13-18, 27-11, 15-12.