Kate Middleton wil leerlinge de hand schudden, maar het meisje had duidelijk andere plannen

De 36-jarige Hertogin van Cambridge was woensdag in Londen, waar ze onder andere een ziekenhuis en een lagere school bezocht. De schoolkinderen kregen daardoor een unieke kans om een lid van de koninklijke familie te ontmoeten en mochten ook de hand van de vrouw van kroonprins William schudden. Het meisje dat als eerste in de rij stond om Kate te ontmoeten, had echter andere plannen en ging meteen voor de koninklijke knuffel.