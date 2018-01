Dochter van vermoorde vrouw legt klacht neer tegen journalist na publiceren van opnames: “Ik werd terrorist genoemd”

Een dochter van de 56-jarige Syrische vrouw die op 14 december in Maastricht werd vermoord, heeft aangifte gedaan tegen journalist Nick Rompelberg vanwege het maken van filmopnamen en het plaatsen daarvan op Twitter.

De vrouw heeft aangifte gedaan van belediging, aanzetten tot haat, discriminatie en inbreuk op het portrechtrecht, bevestigt de advocaat van de familie Selçuk Ikiz.

Ondanks haar geëmotioneerde verzoek om de opnamen te staken, dat later bijval kreeg van een agent ter plekke, bleef de journalist de vrouw filmen en plaatste dat online. Het bericht leverde een stroom aan haatdragende reacties op sociale media op, inclusief doodverwensingen.

Terrorist

Reageerders noemden de vrouw onder meer een terrorist, riepen op tot uitzetting naar land van herkomst en ‘de knuppel erover’. In de aangifte wordt ook expliciet aangifte gedaan van belediging, aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegen alle personen die haatdragend hebben gereageerd.

Nick Rompelberg haalde het filmpje na sommatie van de advocaat offline, “uit respect” voor de nabestaanden. In een reactie zegt de freelance-journalist dat hij “niets strafbaars” heeft gedaan, maar zich wel heel goed kan voorstellen dat er aangifte wordt gedaan tegen de haatdragende reacties op het filmpje.

Klappen

Rompelberg ging ter plekke om verslag te doen van de steekpartijen op twee adressen in Maastricht, waarbij twee doden vielen en een zwaargewonde. “Wij zijn belaagd terwijl we ons werk deden en we hebben niemand belaagd. Terwijl we van achter het lint opnamen maakten, dook er plots een hevig geëmotioneerde vrouw op en kreeg een cameraman naast me klappen”.

Een agent valt de vrouw bij en vraagt journalist en cameraman te vertrekken omdat hun aanwezigheid daar het probleem is. De nieuwswaarde van de steekpartijen, de agressie tegen journalisten èn de reactie van de politie zijn voor Rompelberg reden om het filmpje online te zetten.

Incasseren

In bijbehorende tweet uit hij zijn ongenoegens over het politie-optreden, refererend aan een soortgelijke situatie eerder bij een dodelijke schietpartij in Blerick. “Risico van het vak kun je denken, maar zorgwekkender is dat agenten niet of nauwelijks ingrepen.” De cameraman en hij hebben niet overwogen aangifte te doen. “Als je altijd vooraan staat, moet je kunnen incasseren. De reactie van de vrouw snapt ieder mens, maar je verwacht wel wat meer van de politie. Dat ze ingrijpen, zodat mensen hun werk kunnen doen.”

Rompelberg zegt na plaatsing van het filmpje door een politiewoordvoerder te zijn benaderd met het verzoek om het te verwijderen, omdat de politie het als een aanval op hun werk ervoer. Daar heeft hij geen gehoor aan gegeven. Mocht het tot strafvervolging komen, dan heeft dat grote implicaties voor de journalistiek die dan niet meer haar werk kan doen, zegt Rompelberg.