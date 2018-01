“Schandaalboek over Trump en Witte Huis wordt een tv-serie”

Er komt een televisieserie die gebaseerd is op het controversiële boek over de Trump-administratie “Fire and Fury”. Dat heeft entertainmentwebsite The Hollywoord Reporter woensdag gemeld.

Financieringsbedrijf Endeavor Content zou de film- en televisierechten op het boek van journalist Michael Wollf hebben gekocht, en is van plan om het boek om te vormen tot een tv-serie. Het is nog niet bekend op welke zender de serie uitgezonden zal worden. Wolff wordt uitvoerend producent van de serie, samen met BBC-bestuurder Michael Jackson.

“Fire and Fury” over het eerste jaar van Donald Trump in het Witte Huis, kwam uit op 5 januari en werd meteen een bestseller. In het boek schrijft Wolff onder andere dat de hele entourage van de president zich vragen stelt over diens capaciteit om te regeren. Een van de bronnen van Wolff is Trumps ex-adviseur Steve Bannon, die de ontmoeting tussen Donald Trump jr en een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 “verraad, onpatriottisch en rotzooi” zou genoemd hebben.

De rechten van het boek zijn ondertussen in 32 landen verkocht, en het is momenteel wereldwijd het meest verkochte boek. Op een week tijd werden volgens The Hollywood Reporter 1,4 miljoen exemplaren besteld en 700.000 stuks opgestuurd. Op 28 februari komt het boek uit in het Spaans, en daarna volgen ook vertalingen in onder meer het Arabisch, Albaans, Portugees, Bulgaars, Japans, Frans en Duits.

HBO had eerder al het plan opgevat om een serie te maken over de verkiezingen van 2016, maar deed dat uiteindelijk niet vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik tegen co-auteur Mark Halperin.