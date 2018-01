Fusie dames- en herenploeg basket Waregem beklonken

Mannenbasketbalclub BT Waregem en het vrouwenteam DS Waregem zijn gefusioneerd. Beide teams hebben woensdag een protocolakkoord ondertekend. De vrouwenclub gaat niet verder in de hoogste klasse en zakt terug naar eerste landelijke.

DS Waregem kondigde eerder dit seizoen aan dat het het laatste jaar zou zijn op het hoogste niveau. De vrouwenploeg kon het financieel niet meer bolwerken en besliste daarom om te zakken naar eerste landelijke.Naar aanleiding van die aankondiging gingen de mannen- en vrouwenclub in gesprek met elkaar, wat uiteindelijk resulteerde in een fusie die woensdag werd beklonken. Veertig jaar geleden splitste het damesteam zich af van de mannenclub. De fusie kon evenwel niet verhinderen dat de vrouwenploeg uit de hoogste divisie verdwijnt, al is het de intentie om binnen twee of drie jaar terug te keren naar het hoogste niveau. DS Waregem speelde de jongste jaren enkele keren kampioen en zette de teller daarmee op drie titels. De mannen spelen in Top Division One, het op één na hoogste niveau in België. Zij blijven wel in die klasse spelen.

De rood-witte clubkleuren blijven behouden. Er komt wel een gemeenschappelijk logo waarin de W van Waregem en een paard, verwijzend naar de rijke paardenhistoriek van de stad, naar voor komen.

Door de fusie wordt de Waregem één van de grootste clubs van de ruime regio en zelfs van Vlaanderen, met meer dan 250 jeugdspelers.