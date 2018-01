Koffiebar 'Coffee Rocks' in Hasselt verliest de strijd om logo van Starbucks

Hasselt -

Hasmik Nersesyan moet het logo van haar toekomstige koffiebar Coffee Rocks in Hasselt aanpassen. De onderneemster verloor een proces tegen de machtige Amerikaanse keten van koffiehuizen Starbucks, die vond dat Hasmiks logo – dat nog niet eens te zien was in het Hasseltse straatbeeld – te veel op het hunne leek. “We vonden nochtans dat ons logo erg verschilde, want het onze is oranje en het hunne groen. Enkel de cirkel is vergelijkbaar”, zegt Hasmik.