Enorme vuurbal zorgt even voor paniek: “Het einde van de wereld is nabij” Video: Reuters/Ruptly

De inwoners van de Amerikaanse staat Michigan werden dinsdagavond even opgeschrikt door een enorme vuurbal die plots de nachtelijke hemel verlichtte. Enkele doemdenkers dachten even dat het einde van de wereld nabij was of dat er eindelijk buitenaardse wezens op bezoek kwamen, maar volgens de Amerikaanse overheid was het gewoon een meteoor.

De felle vuurbal was in minstens drie verschillende staten te zien en ook in delen van Canada kwamen meldingen van inwoners die een lichtflits aan de hemel hadden gezien. De waarnemingen werden gevolgd door een krachtige explosie waardoor enkele huizen op hun grondvesten daverenden en verschillende mensen het ergste vreesden. Vlak na de doortocht van de vuurbal en de enorme knal, werd er op sociale media heftig gespeculeerd over de oorzaak.

Doemdenkers en believers opperden al snel dat het einde van de wereld nabij was of dat er buitenaards leven op bezoek kwam, maar enkele - meer nuchtere - mensen vermoedden dat het slechts een spectaculaire bliksemschicht was. Het Department of Homeland Security verspreidde echter snel de boodschap dat het een meteoor was, een zogenaamde bolide. Dat werd ook bevestigd door andere Amerikaanse overheidsorganisaties die het luchtruim boven de Verenigde Staten in de gaten houden.