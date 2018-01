Genk -

Ibrahima Seck is een Genkie. De 28-jarige Senegalees zette in de Luminus Arena zijn handtekening onder een contract voor drie en een half jaar. Daar wordt hij herenigd met Philippe Clement, de coach die hem de afgelopen zes maanden kneedde bij Waasland-Beveren. Een belangrijke factor voor de nieuwkomer, zo bleek op zijn eerste persconferentie. “De trainer is een perfectionist, een doorzetter. Dat geldt ook voor mij. Ik laat de schouders nooit zakken.” Het type speler dus dat ze bij Genk goed kunnen gebruiken. Het moeten niet allemaal Pozuelo’s zijn.