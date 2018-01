Schooldirecteur pendelt dagelijks met trein en fiets tussen Rotterdam en Bree

Bree - Het gros van de schooldirecteurs woont op een steenworp van zijn werkplek. Maar niet Jos Everts (56), directeur van basisschool Don Bosco in Gerdingen (Bree). Hij pendelt elke ochtend anderhalf uur met de trein van Rotterdam naar Weert en trapt dan nog eens 17 kilometer met zijn elektrische fiets naar school. “Ik ben elke dag ruim vier uur onderweg”, zegt Everts, die een strak tijdschema heeft om tijdig op school te geraken. “Als ik de avond voordien mijn boterhammen niet smeer, kom ik ’s morgens in tijdnood.”

Maaseikenaar Jos Everts (56) was vroeger al directeur in een basisschool in Bree, maar werd in 2007 gedetacheerd naar Brussel waar hij voor de toenmalige VSKO, de koepel van het katholiek onderwijs, en ...