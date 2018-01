Sint-Truiden -

In Sint-Truiden klagen enkele inwoners over misleidende reclame. De Truienaren kregen een folder in de bus waarin staat dat ze een waterontkalker van een bepaalde firma moeten kopen omdat in het leidingwater van de stad een veel te hoge concentratie kalk zou zitten. Volgens de klagers lijkt het bericht door de stadsdiensten zelf te zijn geschreven.