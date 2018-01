Uitvaartplechtigheid voor Lies Lefever vindt zondag plaats

De uitvaartplechtigheid voor de bekende comédienne Lies Lefever vindt plaats op zondag 21 januari om 14 uur in het CC Westrand in Dilbeek. Dat is vernomen bij Koen Van Elsen, burgemeester van Asse, de gemeente waar Lefever woonde en waar ze in de nacht van woensdag op donderdag 11 januari op 37-jarige leeftijd onverwacht overleed.

Haar echtgenoot vond Lefever, die volgende maand 38 zou worden, vorige week in de keuken. De slechtziende comédienne zou zijn gevallen en slecht zijn neergekomen.

Het parket van Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk lab kwamen ter plaatse om de situatie te onderzoeken. “De autopsie heeft de doodsoorzaak niet exact kunnen bepalen, maar kwaad opzet en/of tussenkomst van een derde zijn uitgesloten.”

Bekend tv-gezicht

Lies Lefever debuteerde in februari 2009 als comédienne in het voorprogramma van Öznur Karaca en trad vanaf november 2009 op als vast voorprogramma van de show ‘Kamagurka geneest’ van Kamagurka. Ze werd ook een bekend tv-gezicht door optredens in ‘De Rode Loper’ en ‘De Laatste Show’, waarin ze elke woensdag een protestlied bracht. In 2011 verzorgde ze het voorprogramma van ‘Hoe moet het nu verder?’; de theatertournee van Philippe Geubels. Haar eerste eigen avondvullende comedyshow ‘Meisje van Plezier’ ging op 30 september 2011 in première.

In 2014 stond ze voor de Vlaamse verkiezingen op de 10de plaats op de Vlaams-Brabantse lijst van Groen. Lefever had onderdak gevonden bij het artiestenbureau “PretPraters”, waar ook collega’s als Philippe Geubels, Johan Terryn, Jens Dendoncker en Thomas Smith bij zitten.

Door moeder in beerput gegooid

De comédienne was zo goed als blind omdat ze als baby door haar moeder in Rwanda in een beerput werd gegooid. Dankzij twee mannen die ‘iets hadden gehoord in de beerput’, overleefde ze de verschrikkelijke omstandigheden. De mannen daalden met een ladder af in de put en haalden er tot hun afgrijzen een zieltogende baby uit. Lefever was er erg aan toe: de oogjes waren door het bijtende vuil in de beerput verbrand, overal zaten wormen, zelfs haar armen en benen waren verbrand. Uiteindelijk kwam ze in een pleeggezin in Vlaanderen terecht. In een aflevering van het VIER-programma ‘Heylen en de Herkomst’ vertelde ze over haar roots. Omdat ze na die aflevering er voortdurend werd over aangesproken, nam ze daarna even een time-out.