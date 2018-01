Philippe Geubels maakt in ‘Taboe’ grappen die u niet durft maken

Lachen met mensen die een beperking hebben of ongeneeslijk ziek zijn? Dat doe je niet. Laat nu net Philippe Geubels (36) met het gloednieuwe ‘Taboe’ op Eén de uitdaging aangaan om een programma te maken waarin hij uitsluitend grappen bedenkt over deze mensen. “En die vertel ik voor een bomvolle zaal aan hen en hun lotgenoten”, zegt de stand-upcomedian. “Elke avond opnieuw betrapte ik me erop dat ik gêne voelde om bepaalde moppen hardop te zeggen.”