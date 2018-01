Heusdenaar woont al twaalf jaar in de meest onveilige stad in de Verenigde Staten

Heusden-Zolder -

Samen met Detroit en Saint Louis wordt Baltimore tot de meest onveilige stad in de Verenigde Staten aanzien. Niet onterecht, zo blijkt uit cijfers. “We zitten hier aan een triest gemiddelde van één moord per dag”, zegt de 41-jarige Frank Bosmans, die het brave Heusden-Zolder twaalf jaar geleden om beroepsredenen achterliet voor de States. “Gelukkig is er in de buurt waar ik werk weinig van te merken”, sust Bosmans, professor in de befaamde medische Johns Hopkins-universiteit. In zijn vrije tijd is hij dan weer vlieginstructeur.