Wouter Van Besien (Groen) na einde van ‘Samen’: “Langer aanmodderen had geen zin”

“Nog langer aanmodderen had geen zin meer. De grens is bereikt.” Dat verklaarde Groen-kopstuk Wouter Van Besien op een persconferentie na het stopzetten van ‘Samen’. “We stappen met een positief en groen alternatief naar de Antwerpse kiezer. Maar we betreuren de breuk met SP.A.”

“Vandaag is een grote teleurstelling voor mij”, zo begon Van Besien de persconferentie woensdagavond. “Het kartel Samen met SP.A eindigt hier. Nog langer aanmodderen had geen zin. De grens is bereikt. Het ging niet langer over de essentie - zijnde Antwerpen en de Antwerpenaar.”

Foto: BELGA

“Maar met Groen hebben we alles in huis om de kiezer een volwaardig alternatief te bieden”, ging Van Besien voort. “We stappen met een positief én groen alternatief naar de kiezer. Vandaag slaan we de bladzijde om.”

Toch betreurt Van Besien de breuk. “Ik heb mijn nek heel ver uitgestoken voor dit project. Maar dit scenario kon niemand voorzien”, zei hij. “Gisterenmiddag is Tom (Meeuws, nvdr.) tot de conclusie gekomen dat zijn kandidatuur Samen in de weg stond. Als dan blijkt dat die beslissing teruggedraaid wordt, dan is alle ernst weg. Dan moeten we vaststellen dat het nog lang over personen en partijen zal gaan en niet over de essentie.”

Foto: BELGA

Eerder op de persconferentie had Groen-voorzitster Meyrem Almaci het woord genomen. Ook zij had het over “geen evidente, maar noodzakelijke beslissing”. “We willen vooruit met een stad die bruist van het talent. Onze ambitie is en blijft om een alternatieve coalitie op de been te brengen. We hebben de ploeg, het verhaal en de kracht.”

Net als Almaci sloot Van Besien niet uit om bij een volgende verkiezing opnieuw een project op te zetten met SP.A.

“Alles op een rijtje zetten”

Jinnih Beels, de voormalige politiecommissaris die als onafhankelijke de tweede plaats zou krijgen op de lijst Samen, wilde woensdag nog niet inhoudelijk reageren op het einde van het project. Ze wil naar eigen zeggen “even alles op een rijtje zetten” en laat de communicatie woensdag over aan Tom Meeuws en Wouter Van Besien. Hoe haar politieke toekomst eruitziet, is dus niet duidelijk.