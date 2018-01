Mannen die studente opsloten en verkrachtten in Charleroi hebben zwaar gerechtelijk verleden

Charleroi - De twee mannen die zijn aangehouden voor verkrachting van een Brusselse studente hebben een zwaar gerechtelijk verleden, onder meer voor diefstal met geweld. Dat meldt het parket van Charleroi woensdag.

De twee mannen worden ervan verdacht een 19-jarige studente drie dagen lang te hebben opgesloten in een appartement in Charleroi en haar daar seksueel te hebben misbruikt. Volgens het slachtoffer werd ze afgelopen weekend door vijf personen ontvoerd toen ze uit een nachtclub in Brussel kwam en naar een studio in het centrum van Charleroi gebracht. Daar zou ze gedrogeerd zijn en drie dagen lang vastgehouden en meerdere keren verkracht zijn.

Uiteindelijk slaagde de vrouw erin om op haar smartphone haar locatie te bepalen via Google Maps en haar broer op de hoogte te brengen. Die stapte naar de politie, die in de nacht van maandag op dinsdag ingreep.

De twee opgepakte mannen zijn goed gekend bij het gerecht. De eerste is een 26-jarige man die gedomicilieerd is in het bewuste appartement in Charleroi. Hij heeft een gerechtelijk dossier van zes pagina’s. Hij liep eerder al veroordelingen op bij de politierechtbank, een gevangenisstraf van drie jaar wegens diefstal met geweld en een werkstraf van 300 uur voor poging tot diefstal. Hij werd aangehouden voor verkrachting in vrijheidsberoving.

De tweede verdachte is geboren in 1994 en woont in De Panne. Hij werd in 2012 veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel voor diefstal met geweld, bedreigingen en misbruik van vertrouwen. Volgens het parket van Charleroi mocht hij drie maanden geleden de gevangenis verlaten. Ook hij werd aangehouden voor verkrachting.