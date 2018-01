Limburgs Europarlementslid: “Europa moet dictators niet helpen bij bespioneren van hun eigen burgers”

Sint-Truiden - De Europese lidstaten moeten strikter controleren dat hun industrie geen producten exporteert die dictators kunnen gebruiken om hun eigen bevolking te bespioneren. Dat stelt het Europees Parlement woensdag.

De Europarlementsleden legden met ruime meerderheid hun positie vast voor de onderhandelingen met de lidstaten over de regels voor de uitvoer van goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarvoor moeten de lidstaten voorafgaande toestemming geven.

Het halfrond wil die lijst uitbreiden naar apparatuur die aangewend kan worden voor het onderscheppen van gsm-verkeer, het hacken van computers, het omzeilen van paswoorden of het identificeren van internetgebruikers.

“Al te vaak doen autoritaire regimes beroep op Europese technologie om hun eigen burgers, journalisten of mensenrechtenactivisten te bespioneren of te hacken”, stelt Truiens Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “Het Europees Parlement is duidelijk: geen export wanneer de mensenrechten met voeten worden getreden.”