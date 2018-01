Limburg maakt zich op voor noodweer met rukwinden van 100 km/u, noodnummer 1722 geactiveerd

Het KMI voorspelt noodweer en er worden rukwinden tussen 90 en 105 km/u verwacht. Daarom heeft de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken beslist om vanaf middernacht het noodummer 1722 te activeren, daar kan u terecht om schade of wateroverlast te melden. Morgenochtend zal de storm ook Limburg bereiken.

De overheidsdienst raadt iedereen aan om tijdens het noodweer 1722 te bellen als hij of zij de brandweer nodig heeft bij wateroverlast en/of stormschade. “Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt”, luidt het advies. “Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen, maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen. Als je brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht om een brandweerinterventie voor wateroverlast en/of stormschade aan te vragen.” Na het noodweer deactiveert Binnenlandse Zaken het nummer 1722 automatisch.

Code oranje

Voor zowat heel Vlaanderen, behalve Vlaams-Brabant, geldt code oranje. “Er wordt heel veel wind verwacht met rukwinden die nog hoger liggen. Dit zijn uitzonderlijk hoge windsnelheden en rukwinden, vooral boven land. Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade kan aangebracht worden aan woningen”, aldus het KMI.

“Tussen donderdagochtend 4 uur en donderdagmiddag 13 uur zal het in Limburg hard gaan waaien. Hoe zwaar de windstoten per locatie precies zullen zijn is niet uit te maken, maar we houden voor de periode 6u tot 12u best rekening met rukwinden tussen 80 en lokaal 100 km/u”, aldus weerman Ruben Weytjens.

Stadspark Sint-Truiden afgesloten

Burgemeester Veerle Heeren heeft beslist om vanaf woensdagavond 22 uur tot donderdagmiddag 14 uur de toegang tot het Truiense stadspark en t’ Speelhof af te sluiten. De gemeente vraagt ook om de vesten te vermijden en geen auto’s onder de bomen te parkeren.

De dienst Noodplanning en hulpverlening van de provincie Limburg maakt op Facebook duidelijk welke hulpdiensten je moet bellen.

Vluchten naar België geannuleerd

Ook de Nederlandse luchthaven Schiphol verwacht donderdag heel wat problemen omwille van de voorspelde stormwind. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft alvast 220 Europese vluchten van en naar de luchthaven van Amsterdam geannuleerd. Op Zaventem loopt het voorlopig niet zo’n vaart.

“We verwachten donderdag een sterke westelijke wind, die vertragingen en annuleringen kan veroorzaken”, tweet Schiphol woensdag. Door de stormwind zal de start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol beperkt zijn. Ook zou er tussen 10.00 en 12.00 uur geen grondafhandeling mogelijk zijn.

In België lijken de gevolgen voorlopig mee te vallen. “We voorzien momenteel geen annulaties”, zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. “Vertragingen zijn misschien wel mogelijk.”

Komende nacht bereikt een actieve regenzone ons land. Daarbij neemt de windkracht gevoelig toe. We verwachten tijdens de nacht rukwinden tot 80 km/u in het binnenland en tot 95 km/u aan zee. In Hoog-België kan er tijdelijk winterse neerslag vallen. De minima liggen tussen -2 en +5 graden.

Donderdagochtend neemt de wind nog verder toe, met rukwinden tussen 90 en 105 km/u of lokaal zelfs nog wat meer. De zwaarste rukwinden worden in het Westen van het land en in de provincies Limburg en Luik verwacht.

Krijgen we vannacht of morgen ook nog sneeuw in Vlaanderen? De weersvoorspellingen van het KMI sluiten dat alvast niet uit. In Hoog-België kan een sneeuwlaag van meerdere cm gevormd worden.