Baas De Lijn haalt na gelekte brief rond Tom Meeuws uit naar eigen raad van bestuur

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, haalt in een brief uit naar zijn raad van bestuur vanwege het perslek van dinsdag. Dat meldt de VRT en is bevestigd aan Belga. In de brief schrijft Kesteloot, volgens de VRT, dat hij de perslekken betreurt. De info, over Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws, die dinsdag verschillende media haalde is volgens de brief van Kesteloot vertrouwelijke info waarvan maar enkele mensen op de hoogte konden zijn.

Foto: BELGA

Woensdagochtend zei Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur en van N-VA-signatuur, dat “heel veel mensen” op de hoogte waren van wat er gebeurd is toen Meeuws directeur was bij De Lijn in Antwerpen. Sp.a-voorzitter John Crombez had dinsdagavond in De Afspraak naar Descheemaecker gewezen als bron van dat lek.

Uit de brief van Kesteloot blijkt echter dat enkel de leden van het remuneratiecomité op de hoogte waren. In dat comité zitten vier mensen. In die brief schrijft Kesteloot dat het vertrouwen is aangetast “dat op topniveau onontbeerlijk is voor het aansturen van een organisatie”, en dat De Lijn in deze context wordt meegesleurd in de verkiezingscampagne.