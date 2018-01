Tom Meeuws: “Dit was nooit geziene, grensverleggende en persoonlijke lastercampagne”

“We betreuren het besluit van Groen om ons bondgenootschap stop te zetten.” Zo verklaarde SPA’er Tom Meeuws woensdagmiddag op een persconferentie. “Onze tegenstanders proberen ons met een nooit geziene, grensverleggende persoonlijke lastercampagne onder druk te zetten en blijkbaar is Groen onder die druk gezwicht.” Meeuws verkondigde ook nog dat hij een klacht gaat indienen tegen De Lijn wegens het lekken van informatie aan de pers.

Enkele uren nadat Groen de stekker uit het Antwerps kartel ‘Samen’ had getrokken, sprak SP.A’er Tom Meeuws de pers toe in de hoofdzetel van SP.A Stad Antwerpen in de Ommeganckstraat. “Ik heb zonet Wouter (Van Besien, nvdr.) aan de lijn gehad”, begon hij zijn betoog. “We betreuren de beslissing van Groen. Het is jammer, vooral voor de 521.000 Antwerpenaren, want we hebben een warmer, socialer, toegankelijker en meer bereikbaar Antwerpen nodig.”

“We hadden niets liever gedaan dan samen verder te gaan”, vervolgde Meeuws. “We hebben het voorbije anderhalf jaar heel hard gevochten - in die periode zijn mijn wallen ontstaan - voor dit project. Ook in mijn periode bij De Lijn heb ik heel hard gevochten om er een modern vriendelijk bedrijf van te maken voor de Antwerpenaren.”

“Het zijn onze tegenstanders - niet Groen - die met een nooit geziene, grensverleggende en persoonlijke lastercampagne mij, de SP.A en onze nieuwe partner Groen onder druk proberen te zetten. En die nieuwe partner is blijkbaar onder die druk gezwicht.” Meeuws betreurt de beslissing van Groen, maar neemt de partij niets kwalijk. “Ik besef ten volle dat de verhalen die over mij verspreid worden het voor Samen, voor Wouter en voor Jinnih (Beels, nvdr.) moeilijk maakten. Ik zal samen met Wouter Van Besien blijven vechten voor een warmer Antwerpen. Helaas niet meer onder hetzelfde dak.”

Klacht tegen De Lijn

Meeuws verklaarde nog stappen te zullen ondernemen tegen De Lijn, precies omwille van de verhalen die de voorbije dagen over hem werden verspreid. “Wat er nu allemaal verschijnt, na afspraken om daar niet over te communiceren, daar kan ik nu niets over zeggen omwille van juridische redenen. Hoe graag ik het ook zou willen. Ik ga een klacht indienen tegen De Lijn, want dit moet stoppen. Ik hoop zo diegene te vinden die vindt dat gemaakte afspraken niet nagekomen moeten worden. Alleen daardoor kan ik transparantie verschaffen en mij verdedigen tegen de aantijgingen van financieel geknoei.”

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, haalt in een brief uit naar zijn raad van bestuurvanwege het perslek van dinsdag.

Meeuws voelt zich niet verantwoordelijk voor het mislukken van het kartel, zo verklaarde hij nog aan VTM na zijn persconferentie. “Alles waar nu mee gegooid wordt, was al geweten. Het einde van het kartel doet wel pijn.”

In plaats van ‘Samen’ zal SP.A weer alleen naar de kiezer trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het is nog niet duidelijk of Tom Meeuws voor Antwerpen lijsttrekker wordt.