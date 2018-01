Bijna 100 vrouwen gaan confrontatie aan met ‘seksueel roofdier’: “We zijn terug om jouw wereld te vernietigen”

Kleine meisjes blijven niet klein: met die boodschap getuigen bijna 100 vrouwen dveze week tegen Larry Nassar. Ze beschuldigen de voormalige osteopaat van het Amerikaanse turnteam van crimineel seksueel gedrag en machtsmisbruik. Hun doel: het “seksueel roofdier” in de gevangenis doen belanden en daar houden. “We zijn terug om jouw wereld te vernietigen.”

Foto: EPA-EFE

De zaak houdt de Amerikaanse turnwereld al enige tijd in de ban. Centraal staat de 54-jarige Larry Nassar, voormalig osteopaat van de Amerikaanse turnfederatie. Hij is al veroordeeld tot 60 jaar cel wegens het bezit van pedopornografisch materiaal, maar er hangt hem een nog zwaardere straf boven het hoofd nu hij door 125 vrouwen - of hun ouders - beschuldigd wordt van aanranding, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. De man pleitte al schuldig voor zeven van de gevallen, maar de vrouwen zijn niet van plan het daarbij te laten.

Er is een hele week uitgetrokken om in de rechtbank in het Amerikaanse Michigan te luisteren naar de getuigenissen van de vermeende slachtoffers. Verwacht wordt dat minstens 88 vrouwen zullen vertellen over wat ze meegemaakt hebben met de verdachte. Het zou wel eens het grootste seksueel misbruikschandaal in de geschiedenis van de sportwereld kunnen worden.

Leugenaar

Foto: Photo News

Dinsdag kwamen al de eerste slachtoffers aan het woord. Zo was er Kyle Stephens, die beweert als babysitter misbruikt te zijn door Nassar. “Je bent een weerzinwekkende leugenaar”, zei ze. “Je overtuigde mijn ouders (Nassar was een vriend van de familie, nvdr) ervan dat ik een leugenaar was. Je gebruikte mijn lichaam zes jaar lang voor je eigen seksueel plezier. Dat is onvergeeflijk.”

“Ik was mijn greep op de werkelijkheid helemaal kwijt”, aldus Stephens. “Ik begon me zelfs af te vragen of het misbruik wel effectief gebeurd was. Om niet gek te worden, heb ik het misbruik in mijn hoofd helemaal opnieuw afgespeeld. Zo wist ik zeker dat ik niet loog.”

Het misbruik gebeurde volgens Stephens telkens ze ging babysiten. Het begon toen ze 6 jaar was en stopte pas toen ze 12 was. Toch bleef ze op zijn kinderen passen, naar eigen zeggen om hen te beschermen tegen hun vader en omdat ze het geld nodig had voor sessies bij de psycholoog om te praten over het misbruik. “Ik werd depressief omdat ik me beschaamd en gedegouteerd voelde en mezelf haatte”, zei ze. “Ik kreeg angstaanvallen, ontwikkelde eetstoornissen en andere compulsieve aandoeningen.”

Stephens deed er alles aan om de rechter te overtuigen van de schuld van de verdachte. Ze bleef het woord tot hem richten. “Zoals je intussen wel door hebt, blijven kleine meisjes niet eeuwig klein. Ze veranderen in sterke vrouwen die terug zijn om jouw wereld te vernietigen.”

Zelfdoding

Foto: Photo News

De meest hartverscheurende getuigenis was die van Donna Markham, die kwam vertellen hoe haar dochter Chelsey in 2009 uit het leven stapte, enkele jaren nadat Nassar haar onderzocht had. “Het begon allemaal met hem”, zei ze. “Daarna zocht mijn dochter haar toevlucht bij drugs en kwam het nooit meer goed.”

Jessica Thomashow (17) werd meermaals misbruikt tussen de leeftijd van 9 en 14 jaar. Ze vertelde in de rechtbank hoe hij haar in 2012 op 12-jarige leeftijd had aangerand nadat ze naar hem was gegaan om behandeld te worden voor een stressfractuur aan haar enkel. “Hij vroeg mijn vader om in de wachtzaal te wachten”, zei ze. “Nu krijg ik flashbacks wanneer ik mannelijke handen zie en ik voel me dan bang en bedreigd.”

Foto: AFP

“Wat je met me gedaan hebt, is zo verdraaid”, aldus Thomashow. “Je manipuleerde mij en mijn familie. Hoe durf je.”

Gebroken

De rechter nam zelf nog het woord op de eerste dag. “Jullie praten over gebroken zijn. Wel: hij gaat je breken terwijl je aan het herstellen bent. Hij is zelf meer gebroken dan jullie, want daden als deze kunnen alleen gedaan worden door iemand die helemaal gebroken is.”

Olympisch kampioene

Onder meer viervoudig Olympisch kampioene Simone Biles (20) komt de komende dagen getuigen. “De meesten onder jullie kennen mij als een vrolijk, giechelend, energiek meisje”, schreef ze enige tijd geleden op Twitter. “Maar de laatste tijd voel ik mij gebroken en hoe meer ik de stem in mijn hoofd probeer af te sluiten, des te luider begint ze te roepen. Ik ben niet meer bang om mijn verhaal te vertellen… Ook ik ben één van diegenen die seksueel zijn misbruikt door Larry Nassar. Geloof me dat het moeilijker was om deze woorden luidop te zeggen dan ze op papier te zetten. Er zijn vele redenen waarom ik zo terughoudend was om mijn verhaal te delen maar nu weet ik dat het niet mijn schuld was...”