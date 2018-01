Waalse agenten ontmaskeren collega die bijverdienste als pooier zou hebben

Een Waalse agent is door de leiding van zijn korps geschorst omdat hij ervan verdacht wordt een bijverdienste te hebben als pooier. Er is een onderzoek gestart, melden de kranten van Sudpresse.

Wat zich in Charleroi afspeelt, zou het scenario kunnen zijn voor een politiefilm. Een agent van de lokale politie is tijdelijk uit zijn functie ontheven door de korpsleiding omdat hij ervan verdacht wordt een bijzondere bijverdienste te hebben.

De collega’s van de man kregen argwaan tijdens een onderzoek naar prostitutie in de stad. Eén of meerdere prostituees lieten zijn naam vallen tijdens verhoren. Hij zou door hen omschreven zijn als een pooier. De man werd daarop meteen geschorst.

“Betrokkene is inderdaad geschorst”, zegt David Quinaux, woordvoerder van de politie in Charleroi. “Een disciplinaire procedure is opgestart.”

Er is een onderzoek ingesteld, waaruit moet blijken of de man effectief actief was als pooier en op welke schaal hij dat deed. Bijkomende vraag is of hij daarbij misbruik maakte van het feit dat hij voor de politie werkte. Andere bronnen van Sudpresse hebben het dan weer over het bezit en gebruik van drugs, maar dat werd nog niet bevestigd.