Frans gerecht valt binnen bij bedrijf van besmette babymelk

Speurders zijn woensdag binnengevallen bij verschillende vestigingen van het Franse bedrijf Lactalis, dat in opspraak kwam door de verkoop van met salmonella besmette babymelk. Onder meer in de fabriek in Craon, waar de besmetting zou hebben plaatsgevonden, en op de hoofdzetel in Laval deed het gerecht een huiszoeking.

Een woordvoerder van Lactalis bevestigt de huiszoekingen en beklemtoont dat het bedrijf meewerkt met het gerecht. “We zullen alle elementen die nodig zijn voor het onderzoek ter beschikking stellen”, verklaarde woordvoerder Michel Nalet.

Het gerecht zette woensdag een onbekend aantal magistraten en zeventig politie-agenten in. De huiszoekingen kaderen in het gerechtelijk onderzoek dat op 22 december in Parijs werd opgestart tegen Lactalis.

In Frankrijk zouden zo’n 37 baby’s besmet zijn geraakt met salmonella na het consumeren van babyvoeding van Lactalis. Het bedrijf heeft vorige maand een terugroepactie gelanceerd, maar dat gebeurde volgens critici te laat. Bij controles in augustus en november zouden al sporen van de bacterie in de fabriek in Craon zijn aangetroffen, maar de directie van Lactalis greep pas in december in. Bovendien gebeurde de terugroepactie ook onvolledig: sommige supermarkten bleven nog wekenlang mogelijk besmette loten babyvoeding verkopen.

