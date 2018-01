“Rapport brengt frustraties aan de oppervlakte”

Brussel - Het rapport dat het Departement Onderwijs en Vorming geschreven heeft over het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met zorgnoden, brengt de opgekropte frustraties over de invoering van het M-decreet mee aan de oppervlakte. Dat zegt het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de grootste vakbond van het basisonderwijs. Ze vraagt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om oplossingen voor de opgelijste knelpunten in het ondersteuningsmodel.

“Belangrijk zal zijn de inhoud van het rapport sereen maar grondig te bespreken en zonder uitstel te zoeken naar de juiste antwoorden”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV. “Op basis van de analyses en verdere monitoring kunnen ook stappen worden gezet naar een definitieve uitbouw van de ondersteuning. Hiervoor is een periode van drie jaar uitgetrokken.”

“Op korte termijn is er ook nood aan antwoorden op de vele terechte frustraties voor de juf of meester in de klas. De draagkracht van wat mogelijk is, wordt al enkele schooljaren lang ruimschoots overschreden. De organisatiemogelijkheden zijn te beperkt. Indien er geen antwoorden komen dreigt een vulkaan aan frustraties in het basisonderwijs uit te barsten”, zo klinkt het.

Het COV vraagt dat het rapport door de parlementairen niet wordt misbruikt om politieke spelletjes te spelen in aanloop naar de verkiezingen. “Er moet gehandeld worden”, zo luidt het.

(belga)