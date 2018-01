Paardenmarkt opnieuw vrijgegeven na ontploffing, slachtoffer niet langer kritiek

In Antwerpen vond woensdagochtend overleg plaats over de verdere aanpak van de ruimingswerken aan de Paardenmarkt, na de explosie van maandagavond. De hulpdiensten staakten dinsdagavond na zowat 24 uur hun interventie en de straat werd - al dan niet tijdelijk - weer vrijgegeven voor het verkeer. De site wordt woensdag nog verder beveiligd en er zal allicht ook nog puin worden geruimd, maar mogelijk worden de werken gedeeltelijk overgenomen door aannemers. Het slachtoffer in levensgevaar bevindt zich niet langer in kritieke toestand, bevestigt de brandweer aan onze redactie.