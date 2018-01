Russische onderzeeër verdwijnt uit Zeebrugge

ZEEBRUGGE - De Russische onderzeeër die deel uitmaakt van het museum Seafront in Zeebrugge verdwijnt in 2019. De duikboot rust, en vooral roest, al ruim twintig jaar in het Albert II-dok en was zo stilaan een icoon in het Zeebrugse straatbeeld geworden. Conservering in het water blijkt niet langer mogelijk, meldt Seafront.

Ruim twintig jaar lag de Russische Foxtrot duikboot in het dok. In al die tijd bezochten bijna 1,2 miljoen bezoekers de onderzeeër die midden de jaren negentig werd gered van verschroting en ingericht werd als museumboot. Foxtrots werden in tal van missies gebruikt door de Russische marine en speelden in de wapenwedloop van jaren zestig een belangrijke rol in de Koude Oorlog.

Het beeld van het dok met de 90 meter lange duikboot leek verankerd maar in 2019 wordt de duikboot gelicht. Conservering in het water bleek onderhoudstechnisch op lange termijn niet mogelijk. Er kwam wel nog een voorstel om de duikboot op de kaaimuren te plaatsen, maar dat draaide uit op een sisser.

Seafront verwacht dat heel wat bezoekers in 2018 de duikboot nog eens van dichtbij zullen willen bekijken. Ondertussen maakt het museum zich op voor de uitbouw van een nieuw toeristisch concept dat moet passen binnen de reconversie van Oude Vismijnsite.

