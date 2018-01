Antwerps kartel Samen stopt: Groen trekt de stekker eruit

Groen trekt de stekker uit Samen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie.

Naar aanleiding van het geweigerde ontslag van Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws, hield Groen deze voormiddag een spoedoverleg op een geheime locatie in Antwerpen.

Na de onthullingen over mogelijke financiële malversaties waaraan Meeuws zich schuldig zou hebben gemaakt toen hij nog directeur bij De Lijn in Antwerpen was, bood de topman van de Antwerpse sp.a dinsdag zijn ontslag aan. Het partijbestuur van de Vlaamse socialisten weigerde dat dinsdagavond.

De hele saga zette de samenwerking tussen sp.a en Groen onder druk. Samen met enkele onafhankelijke kandidaten wilden de twee partijen in oktober 2018 onder de noemer Samen met één lijst naar de kiezer trekken. Wouter Van Besien (Groen) zou die lijst trekken, voor de onafhankelijke Jinnih Beels en Tom Meeuws. Maar die samenwerking gaat dus niet door. Groen trekt de stekker eruit.