Techlink wil verplichte vijfjarige controle op binnengasinstallaties na explosie Antwerpen

Brussel - Techlink, de federatie van elektrotechnici en (gas)installateurs, pleit woensdag voor een verplichte vijfjarige controle op binnengasinstallaties. De federatie doet dat na de explosie van maandagavond aan de Antwerpse Paardenmarkt. Bij de explosie, waarvan de oorzaak nog volop wordt onderzocht, kwamen twee mannen om het leven.

Vandaag stopt de controle eens voorbij de gasmeter. In Vlaanderen is er een verplichting om de gasketel elke twee jaar te laten nakijken. In het Brusselse gewest en Wallonië geldt een verplichte driejaarlijkse inspectie.

“Waarom neemt een erkend controleorganisme niet om de zoveel tijd de hele installatie onder de loep?”, vraagt Kris Van Dingenen, technisch directeur bij Techlink, zich af. “Na de gasexplosie in Sint-Gillis in maart vorig jaar, en het incident in Antwerpen maandagavond, lijkt een verplichte vijfjarige controle me geen overbodige luxe.”

De federatie vraagt naar eigen zeggen al jaren aan de overheid om controles op binnengasinstallaties te verplichten. “Laat de ontploffing in Antwerpen een keerpunt zijn”, klinkt het.

Bij de explosie aan de Paardenmarkt stortten drie appartementsgebouwen in. Vier omliggende panden liepen ernstige schade op.

